РИА Новости: чаще всего в России попадаются подделки брендов Nike и Adidas

В России чаще всего продают подделки брендов Nike и Adidas РИА Новости: чаще всего в России попадаются подделки брендов Nike и Adidas

Москва4 окт Вести.Подделки брендов Nike, Adidas, Louis Vuitton, New Balance и Balenciaga чаще всего встречаются в России, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков платформы для торговли ДЭВУ.

Всего пользователи платформы ДЭВУ в первом полугодии 2026 года проверили на подлинность порядка 748 тысяч товаров, из них 41%, или 307,5 тысяч, такую проверку не прошли.

На первом месте по абсолютному количеству выявленных подделок оказался Nike - 58 348 товаров, или 19% от общего объема контрафакт цитирует агентство сообщение аналитиков

Дочерний бренд Nike Jordan оказался на втором месте с долей в 15,7% от общего числа подделок (более 48 тысяч товаров).

Также выявлено по 17 тысяч поддельных товаров брендов Adidas Originals и Louis Vuitton. Поддельных вещей New Balance выявлено более 13 тысяч, у Balenciaga зафиксировано 12,4 тысячи подделок.

Поддельные товары больше не только копируют внешний вид оригинала - производители контрафакта пытаются имитировать и сам процесс проверки. В репликах появляются фальшивые чипы отслеживания и поддельные страницы аутентификации указали аналитики платформы

Больше половины подделок стоят в пределах 5-15 тысяч рублей. Основным товаром, который подделывают, оказалась обувь – это две трети от общего числа подделок. Также подделывают одежду (18%) и сумки (10% общего числа подделок).