В России могут ужесточить требования к сертификации ввозимых автомобилей В России хотят ужесточить требования сертификации импортных автомобилей

Москва18 ноя Вести.В России проходят межведомственное согласование поправки к ГОСТ 33670-2015, которые предусматривают изменение процедуры сертификации единичных транспортных средств и оформления свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Об этом сообщают "Известия".

Среди предлагаемых нововведений – обязательная видеозапись въезда автомобилей на испытания с трансляцией в реальном времени на сайте лаборатории. Хранить записи планируется не менее двух лет.

Кроме того, проверку спидометра предполагается проводить исключительно в закрытом помещении. При этом контроль должен будет проводиться "при установившейся скорости движения транспортного средства не менее 25 км/ч (по спидометру) при динамических испытаниях".

Фотофиксации будут подлежать испытания на тормозном стенде, измерение уровня шума, дымности и содержания угарного газа, проверка световых приборов и люфта рулевого управления.

Опрошенные изданием эксперты в целом поддержали усиление контроля за сертификацией, однако сочли избыточным требование о наличии крытой площадки для проверки спидометров. По их оценке, это приведет к росту стоимости процедуры и сокращению количества лабораторий. Сейчас в России работают 119 таких организаций, которые за семь месяцев выдали 827,9 тыс. протоколов.

В Национальном автомобильном союзе подсчитали, что строительство крытого мини-полигона длиной 100 м обойдется примерно в 100 млн рублей. Такие затраты смогут позволить себе лишь четыре-пять лабораторий. Дополнительные расходы, вероятно, в конечном итоге будут включены в стоимость оформления документов для владельцев импортируемых автомобилей.

Национальный автомобильный союз уже обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить проект на соответствие антимонопольному законодательству. Специалисты также указывают, что точность спидометра можно оценить с помощью беговых барабанов, без проведения испытаний на специальной площадке. Кроме того, отмечается, что при скорости 25 км/ч выявить расхождения в показаниях прибора достаточно сложно.