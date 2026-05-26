В России нашли отца гадалки Ермака: мужчина отказался говорить о дочери Отец гадалки "Вероники Фэншуй" живет в России и отказывается говорить о дочери

Москва26 мая Вести.Отца астролога экс-руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака Вероники Аникиевич нашли в России. Мужчина живет в Геническе и отказывается говорить о дочери. Об этом пишет газета "Комсомольская правда".

Федору Аникиевичу 75 лет, он живет в городе Геническ, являющемся столицей Херсонской области в составе РФ.

Женат. Поддерживает Россию. Ходит с георгиевской лентой, бывает на патриотических автопробегах пишет "КП"

Несмотря на то, что Федор не стал отвечать на прямое письмо от авторов материала, им все же удалось найти друзей мужчины. Они дали номер телефона его жены, Жанны, сказав при этом, что "Федор — умнейший человек, но может отказаться".

Так и вышло. Жанна поговорила с Федором Аникиевичем, но тот наотрез отказался говорить о Веронике с журналистами. Его легко понять. Что он вообще может о ней сказать? заключили в газете

Помимо отца, у Вероники "Фэншуй" нашлись сестра и зять — тоже российские граждане.

Зять Александр Олейник работал старпомом на корабле. Его жена Ольга, родная сестра Вероники, получила российское гражданство в 2018 году. Александр с Ольгой и двумя сыновьями 12 и 19 лет в 2023 году переехали с Херсонщины в Ростов-на-Дону, где Ольга работала в строительной компании сказано в материале

По данным "Комсомольской правды", ранее семейная пара продала все свое имущество на Украине, положила деньги на вклады в российские банки и переехала в Москву, однако сейчас снова вернулись в Херсонскую область.