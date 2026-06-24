В России принят федеральный закон о борьбе с киберугрозами

Володин: принят закон, направленный на борьбу с киберугрозами В России принят федеральный закон о борьбе с киберугрозами

Москва24 июн Вести.В России принят федеральный закон, направленный на борьбу с киберугрозами, сообщил сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Сегодня приняли федеральный закон, направленный на борьбу с киберугрозами написал Володин в мессенджере MAX

Правовая основа для выстраивания системы профилактики и предупреждения преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий, позволит правоохранительным органам и профильным ведомствам разрабатывать государственные и муниципальные программы по противодействию правонарушениям в цифровой среде, отметил он.

Володин напомнил, что с 2025 года Госдума РФ приняла 13 законов в этой сфере. За пять месяцев 2026 года количество киберпреступлений, по данным МВД, сократилось на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Однако риск вовлечения граждан в противоправные действия сохраняется, и Госдума работает над тем, чтобы защитить граждан от киберпреступлений, подчеркнул председатель ГД.

Госдума РФ 24 июня приняла во втором и третьем чтениях закон об обеспечении безопасности в сфере компьютерной информации и информационно-коммуникационных технологий.