В России разрешили управление вездеходами и багги по обычным правам Совфед разрешил водителям легковых машин управлять вездеходами и багги

Москва17 июн Вести.Совет Федерации в ходе заседания одобрил закон, расширяющий возможность управления транспортными средствами категории AII.

Согласно закону, водители с правами категорий В, С и D получат возможность управлять внедорожниками категории AII – транспортом, максимальная масса которого составляет менее 3,5 тонны, а количество пассажирских мест – не более восьми. Сейчас обладатели прав с такими категориями могут управлять только внедорожниками, относящимися к категории AI, а для AII необходимо получить удостоверение тракториста-машиниста.

Отмечается, что водители с удостоверениями категорий В и С смогут управлять внедорожниками AII при условии достижения 19 лет и наличия стажа вождения при соответствующей категории не менее года.

Ранее законопроект был одобрен Госдумой во втором и третьем чтениях.