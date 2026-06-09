Водителям с категориями прав B, C и D разрешили управлять багги и вездеходами Госдума разрешила управлять багги и вездеходами водителям с категориями B, C, D

Москва9 июн Вести.Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, расширяющий возможность управления багги и вездеходами – теперь транспортными средствами категории AII могут управлять водители с категориями B, C и D.

К категории AII относится внедорожный транспорт, максимальная масса которого не превышает 3,5 тонны, а число пассажирских мест – не более восьми. В эту категорию входят вездеходы и багги.

Правило будет работать исключительно в случае использования арендной техники при условии проведения соответствующего инструктажа.

Поправкой ко второму чтению уточняется, что управлять такой техникой можно с 19 лет, а правам категории B, C или D должно быть не менее 12 месяцев.

Законопроект призван развивать снегоходный, мотовездеходный и автовездеходный туризм в России, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее Госдума приняла закон об усиленном контроле за иноагентами.