В России сменился лидер рейтинга лучших школ страны Физико-математический лицей №31 в Челябинске возглавил рейтинг лучших школ РФ

Москва26 авг Вести.Челябинский Физико-математический лицей №31 возглавил общероссийский рейтинг школ по конкурентоспособности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе RAEX.

Второе место сохранил СУНЦ МГУ. Физтех-лицей им. П. Л. Капицы, возглавлявший прошлогодний рейтинг, замкнул тройку лучших.

Также в топ-5 вошли Физико-математическая школа Тюмени и московский лицей "Вторая школа", расположившиеся на четвертой и пятой позициях соответственно говорится в сообщении

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что Россия входит в десятку стран по рейтингу качества школьного образования.