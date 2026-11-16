Москва16 ноя Вести.Ученые Южно-Уральского государственного университета разработали систему, которая хранит данные на тысячах персональных компьютеров по всему миру. Эта разработка - фундамент для интернета будущего, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Новая система облачного хранения данных - фундамент для интернета будущего, так как она позволит безопасно хранить государственные архивы, медицинские карты и личные данные миллионов людей без риска, что один гигантский сервер выйдет из строя или подвергнется атаке заявили в пресс-службе

Там также добавили, что система не требует затрат на избыточную защиту там, где в ней нет необходимости. Вероятность потери данных в таких условиях снижается более чем в 30 раз по сравнению с традиционными методами децентрализованного хранения.

Ранее Центральный банк обсудил возможность хранения данных с банковской тайной в специальных "облаках".