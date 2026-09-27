Москва27 сен Вести.Только 5% опрошенных граждан намерены сделать татуировку или пирсинг. Пятью годами ранее этот показатель составлял 9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный финансовым маркетплейсом "Выберу.ру".

Еще 11% респондентов ответили, что не планировали чего-то конкретного, но допускают такую возможность. Пять лет назад такой ответ дали 18% опрошенных.

Также выяснилось, что 14% участников опроса уже имеют татуировки, еще у 8% есть пирсинг. Обе модификации имеются у 5% опрошенных. Еще 4% рассказали, что делали тату или пирсинг ранее, но уже избавились от них.

Главное ограничение опрошенные видят в стоимости татуировки. На одну работу 21% россиян готовы потратить до пяти тысяч рублей, 34% – до десяти тысяч. До 20 тысяч за одну татуировку могут отдать 24% потенциальных клиентов, до 50 тысяч – еще 13%. Лишь 8% готовы заплатить свыше 50 тысяч рублей за одну работу.

Ранее врач Алексей Пырегов предупредил, что татуировки, пирсинг и маникюр являются противопоказаниями для анестезии при операциях.