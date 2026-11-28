Правительство РФ утвердило индексы изменения платы за ЖКУ на 2027 год

В России утвердили индексы платы за коммунальные услуги на 2027 год Правительство РФ утвердило индексы изменения платы за ЖКУ на 2027 год

Москва28 ноя Вести.Правительство РФ утвердило индексы изменения платы, вносимой гражданами за коммунальные услуги, на 2027 год. Соответствующий документ – распоряжение правительства РФ № 3558-р за подписью премьер-министра Михаила Мишустина – опубликован на официальном портале правовой информации.

Этим же распоряжением правительства утверждены предельно допустимые отклонения от индексов для каждого из субъектов РФ.

Механизм установления индексов изменения платы за коммунальные услуги помогает не допустить увеличения общей суммы расходов на ЖКУ для жителей России – но не в отношении отдельно взятых услуг, а в целом по квитанции. Для каждого региона России устанавливается своя величина индекса, а также его предельно допустимое отклонение.

Утвержденные индексы платы за ЖКУ будут применяться с 1 июля 2027 года.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба проконтролирует изменение платы россиян за коммунальные услуги с июля 2027 года.