В России введут единые подходы к обучению в кадетских учреждениях Правительство РФ утвердило план развития кадетского образования

Москва23 ноя Вести.Правительство РФ утвердило план реализации Основ государственной политики в сфере кадетского образования. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Документ включает более 20 мероприятий, среди которых разработка кодекса кадетской чести, проведение ежегодного форума кадетских корпусов и увеличение числа обучающихся по программам кадетского образования.

В частности, до 30 марта 2027 года планируется подготовить образец кодекса кадетской чести, которым будут руководствоваться учащиеся. К концу мая того же года должны быть разработаны типовые образовательные программы для кадетских корпусов и классов.

Кроме того, предусмотрен мониторинг состояния кадетского образования в России. Его первые результаты ожидаются в марте 2027 года. Полученные данные будут использоваться в том числе для внедрения типовых образовательных программ.

Отдельное внимание уделят укреплению взаимодействия кадетских учреждений с профильными вузами и обеспечению преемственности обучения.

Рассчитываем, что благодаря их (комплексных мер. - Прим. ред.) реализации больше молодых людей выберут делом своей жизни укрепление безопасности граждан и страны, защиту интересов Родины подчеркнул Мишустин, его слова приводится в сообщении

По данным правительства, сейчас в России действует более 600 кадетских учреждений, в которых обучаются свыше миллиона человек.

Премьер-министр поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко контролировать сроки и качество выполнения утвержденного плана.

В декабре прошлого года зампред Совета Федерации, Герой России Юрий Воробьев говорил, что в России в кадетских школах и училищах сейчас учатся более 500 тысяч подростков.