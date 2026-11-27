Замминистра обороны Фрадков: в РФ за два года построены 12 военных госпиталей

В России за два года построены 12 военных госпиталей Замминистра обороны Фрадков: в РФ за два года построены 12 военных госпиталей

Москва27 ноя Вести.За последние два года в России были построены 12 военных госпиталей общей вместимостью на две тысячи мест, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Павел Фрадков в интервью ИС "Вести".

Он обратил внимание на то, что в ходе реализации военным ведомством обширной программы, связанной с созданием военной инфраструктуры, особое внимание уделяется медицине.

Только за последние пару лет введены в строй 12 современных больших высокотехнологичных военных госпиталей. Это порядка 2 тысяч койко-мест. На особом контроле находятся вопросы жилищного обеспечения и строительства многоквартирных домов сказал Фрадко

Кроме того, замминистра отметил в числе приоритетов по созданию военно-социальной инфраструктуры вопросы жилищного обеспечения и строительства многоквартирных домов.

Темпы по строительству жилья для служебного фонда, для постоянного фонда, для военнослужащих и членов их семей будем только наращивать добавил Фрадко

Особое внимание он уделил социальной ответственности бизнеса в ходе реализации программ.

У нас есть хорошие примеры, уже реализованные проекты по строительству жилищных объектов за счет внебюджетных источников. Эту работу будем продолжать и масштабировать заключил замминистра

Также в Министерстве обороны отметили, что от темпов, сроков и качества работы военно-строительных подразделений будет зависеть степень обороноспособности России.