Москва16 нояВести.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) организует Всероссийскую тематическую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей транспортных услуг. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Горячая линия пройдет с 16 по 27 ноября 2026 года.
В рамках акции специалисты региональных управлений Роспотребнадзора и консультационных центров и пунктов для потребителей при центрах гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ проконсультируют население по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей в данной сфере, сказано на сайте.
Обратиться можно будет как по поводу перевозок общего пользования, так и по поводу перевозок предприятий для собственных нужд, осуществляемых автомобильным, железнодорожным, морским, речным и воздушным транспортом.
Единый консультационный центр будет работать в круглосуточном режиме, обращения принимаются на русском и английском языках, звонок бесплатный. Номер телефона для обращений указан на сайте Роспотребнадзора.
Адреса консультационных центров и пунктов можно узнать на сайтах территориальных органов ведомства.
Ранее в России прошла горячая линия по вопросам маркировки товаров.