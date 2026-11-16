Горячая линия по вопросам оказания транспортных услуг пройдет с 16 по 27 ноября

В России запустят горячую линию для защиты прав потребителей транспортных услуг Горячая линия по вопросам оказания транспортных услуг пройдет с 16 по 27 ноября

Москва16 ноя Вести.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) организует Всероссийскую тематическую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей транспортных услуг. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Горячая линия пройдет с 16 по 27 ноября 2026 года.

В рамках акции специалисты региональных управлений Роспотребнадзора и консультационных центров и пунктов для потребителей при центрах гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ проконсультируют население по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей в данной сфере, сказано на сайте.

Обратиться можно будет как по поводу перевозок общего пользования, так и по поводу перевозок предприятий для собственных нужд, осуществляемых автомобильным, железнодорожным, морским, речным и воздушным транспортом.

Единый консультационный центр будет работать в круглосуточном режиме, обращения принимаются на русском и английском языках, звонок бесплатный. Номер телефона для обращений указан на сайте Роспотребнадзора.

Адреса консультационных центров и пунктов можно узнать на сайтах территориальных органов ведомства.

Ранее в России прошла горячая линия по вопросам маркировки товаров.