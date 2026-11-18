Москва18 ноя Вести.Объединение российского и китайского образования создает синергетический эффект. Об этом ИС "Вести" заявила директор Центра педагогического образования университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне Ольга Гукаленко.

Все то лучшее, что есть в нашей системе образования, подготовки кадров, все лучшее, что есть в традиции китайской культуры и образовании, мы смогли объединить, и это дает синергетический эффект. Какие раскрепощенные студенты, какие они образованные, они со многими языками. И вот эта … многокультурность дает возможность воспитывать и создавать будущее, будущее в этих кадрах, которые будут творить и экономику, и культуру и объединять нас на дальнейшие проекты для прогресса наших народов, наших стран сказала она

Также Гукаленко отметила спрос на специалистов.

Они подходят и под те кампусы, которые есть сегодня, те технологические производства, которые есть совместные, и серьезные прорывные технологии, которыми обладают они, они востребованы везде добавила она

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступил перед студентами и преподавателями совместного университета МГУ имени М. В. Ломоносова и Пекинского политехнического института в Шэньчжэне.