В Россию ввезли еще один редкий автомобиль за 500 млн рублей В Россию прибыл второй Bugatti W16 Mistral за 500 млн рублей

Москва28 сен Вести.В Россию ввезли еще один редкий гиперкар Bugatti W16 Mistral стоимостью около полумиллиарда рублей; такой же автомобиль в страну привез российский рэпер Тимур Юнусов (Тимати). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно этой информации, оранжевый родстер 2025 года выпуска направляется в Екатеринбург. Машина попала в Россию транзитом через Киргизию, а ее таможенное оформление завершили 27 августа. Утилизационный сбор составил 244 миллиона рублей - почти половину предполагаемой стоимости автомобиля. На учет в России гиперкар пока не поставлен.

В сентября СМИ сообщали, что Тимати приобрел двухместный Bugatti W16 Mistral 2026 года примерно за 500 миллионов рублей. По этим данным, за ввоз машины также пришлось заплатить рекордный для России таможенный сбор - 244 миллиона рублей. Оформление машины рэпера проходило в том же таможенном подразделении, где позже зарегистрировали ввоз оранжевого Bugatti, утверждает Baza.

Bugatti W16 Mistral оснащен восьмилитровым двигателем W16 с четырьмя турбинами мощностью 1600 лошадиных сил. Максимальная скорость модели достигает 454 километров в час. Производство этих родстеров на историческом заводе Bugatti в Мольсхайме завершилось в июле 2026 года, финальная серия включала 99 автомобилей.