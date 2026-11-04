Москва4 нояВести.Отношения между Россией и Египтом сегодня можно назвать партнерскими, так как оба государства всегда помогали друг другу. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил руководитель представительства Россотрудничества в Арабской Республике Египет Вадим Зайчиков.
Россия – это дружественное для Египта государство. Мы всегда стояли рядом, помогали, наши отношения нельзя описать никак иначе, как партнерские. Это здоровосказал он
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что товарооборот между Россией и Египтом продолжает увеличиваться, несмотря на напряженную обстановку в регионе. Глава государства подчеркнул, что межгосударственные связи строятся на взаимном уважении, учете интересов и поддержке, успешно развиваясь в рамках договора о стратегическом партнерстве.