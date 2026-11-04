В Россотрудничестве отметили партнерские отношения между Россией и Египтом Россотрудничество: отношения России и Египта можно назвать партнерскими

Москва4 ноя Вести.Отношения между Россией и Египтом сегодня можно назвать партнерскими, так как оба государства всегда помогали друг другу. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил руководитель представительства Россотрудничества в Арабской Республике Египет Вадим Зайчиков.

Россия – это дружественное для Египта государство. Мы всегда стояли рядом, помогали, наши отношения нельзя описать никак иначе, как партнерские. Это здорово сказал он

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что товарооборот между Россией и Египтом продолжает увеличиваться, несмотря на напряженную обстановку в регионе. Глава государства подчеркнул, что межгосударственные связи строятся на взаимном уважении, учете интересов и поддержке, успешно развиваясь в рамках договора о стратегическом партнерстве.