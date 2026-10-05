В Ростехе рассказали об новом аппарате для определения состава мочевых камней

В Ростехе разработали аппарат для определения состава уролитов В Ростехе рассказали об новом аппарате для определения состава мочевых камней

Москва5 окт Вести.В Ростехе разработали аппарат, который позволяет с помощью инфракрасной спектроскопии определить состав мочевых камней. Об этом ИС "Вести" рассказал статс-секретарь государственной корпорации Сергей Цыба.

Он добавил, что с помощью этого аппарата врачи смогут определить причину возникновения камней, а также выбрать тактику лечения.

Этот аппарат позволяет с помощью инфракрасной спектроскопии получить четкое представление, что является составом этих камней, и это дает возможность врачу понять причину возникновения этих камней, и, соответственно, избрать тактику лечения уже непосредственно в будущем. Мы надеемся его зарегистрировать в двадцать седьмом году и начать производственный выпуск в двадцать седьмом году заявил Цыба

Ранее ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко рассказал о первом российском аппарате для гемодиализа. По его словам, препарат уже готов к применению в клинической практике.