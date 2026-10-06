Первый в мире биопластырь с гиалуроновой кислотой проходит испытания в России

В России разрабатывают биопластырь от шрамов с гиалуроновой кислотой Первый в мире биопластырь с гиалуроновой кислотой проходит испытания в России

Москва6 окт Вести.Первый в мире биопластырь с гиалуроновой кислотой от образования рубцов сейчас проходит испытания в России. Об этом рассказал основатель компании-разработчика новых медицинских материалов "Биополимед" Олег Евсеенков.

В интервью РИА Новости он пояснил, что пластырь сделан не из обычного материала, а из гиалуроновой кислоты с модифицированной структурой​​​, которая впитывается кожей в течение недели.

Сейчас получен прототип и разработка переходит на стадию доклинических исследований. Данная технология должна превосходить мировые аналоги сказал эксперт

Пластырь необходимо обновлять регулярно, пока шрам не заживет. Процесс полного заживления в среднем длится около трех месяцев, но может растянуться и до полугода. При этом рубцов на коже не остается.

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