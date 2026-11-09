Ростех: до 2030 года на рынок выйдут около 40 новых решений в здравоохранении

Около 40 новых решений в здравоохранении выйдут на рынок до 2030 года Ростех: до 2030 года на рынок выйдут около 40 новых решений в здравоохранении

Москва9 ноя Вести.Ростех планирует вывести на рынок около 40 новых решений в области здравоохранения до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Формирование полноценной отечественной экосистемы медицинского приборостроения в Ростехе назвали одной из ключевых задач.

Там отметили, что важно не просто замещать зарубежное оборудование, а создавать собственные продукты, которые соответствуют запросам практикующих врачей и расширяют возможности современной медицины. Так, на данный момент в портфеле госкорпорации числятся порядка 200 видов медицинских изделий, и продуктовая линейка продолжает расти.

До 2030 года планируем вывести на рынок порядка 40 новых решений для здравоохранения заявили в Ростехе

В госкорпорации уточнили, что инвестиции в данную сферу составят около 10 млрд рублей.