Москва9 нояВести.Ростех планирует вывести на рынок около 40 новых решений в области здравоохранения до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.
Формирование полноценной отечественной экосистемы медицинского приборостроения в Ростехе назвали одной из ключевых задач.
Там отметили, что важно не просто замещать зарубежное оборудование, а создавать собственные продукты, которые соответствуют запросам практикующих врачей и расширяют возможности современной медицины. Так, на данный момент в портфеле госкорпорации числятся порядка 200 видов медицинских изделий, и продуктовая линейка продолжает расти.
До 2030 года планируем вывести на рынок порядка 40 новых решений для здравоохранениязаявили в Ростехе
В госкорпорации уточнили, что инвестиции в данную сферу составят около 10 млрд рублей.