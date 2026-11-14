В ростовской многоэтажке пожилая женщина после инсульта живет на лестнице

В Ростове сын и дочь выгнали пожилую женщину из квартиры, она живет в подъезде В ростовской многоэтажке пожилая женщина после инсульта живет на лестнице

Москва14 ноя Вести.В Ростове-на-Дону пожилая женщина около недели живет на лестничной клетке многоэтажного дома, поскольку сын и дочь выгнали ее из квартиры на первом этаже, несмотря на наличие регистрации, сообщает KR.RU со ссылкой на жильцов дома.

Как рассказала соседка пенсионерки, квартира, из которой женщину выселили родственники, сейчас пустует. Дети помогать матери отказываются, а номера соседей заблокировали.

Известно, что женщина перенесла инсульт и теперь плохо ориентируется в пространстве.

Врачи скорой помощи не смогли госпитализировать пенсионерку без ее согласия, поэтому соседям пришлось обустроить ей место возле батареи. Жильцы говорят, что в подъезде уже появился тяжелый запах, поскольку женщина не может ухаживать за собой.

Не выгоняйте меня, пожалуйста просит бабушка, показывая прописку

Жители многоэтажки написали заявление в полицию.