Москва22 сенВести.Движение поездов на перегоне Двойная – Ельмут в Ростовской области полностью восстановлено после схода вагонов грузового состава. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Отмечается, что все восстановительные работы были завершены 22 сентября в 20.05 мск.
Железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне Двойная – Ельмут в Ростовской области и открыли движение по второму пути. В настоящее время все поезда на участке курсируют по обоим путям в штатном режимесказано в сообщении
Работы на месте происшествия велись практически круглосуточно. На поврежденном участке убрали сошедшие вагоны, восстановили работу контактной сети, а также уложили 300 метров нового железнодорожного полотна.
В работах были задействованы около 500 железнодорожников, восстановительные поезда и тяжелая техника.
Сейчас РЖД вводит поезда в график.