В Ростовской области полностью восстановили движение поездов Движение поездов в Ростовской области полностью восстановлено

Москва22 сен Вести.Движение поездов на перегоне Двойная – Ельмут в Ростовской области полностью восстановлено после схода вагонов грузового состава. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Отмечается, что все восстановительные работы были завершены 22 сентября в 20.05 мск.

Железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне Двойная – Ельмут в Ростовской области и открыли движение по второму пути. В настоящее время все поезда на участке курсируют по обоим путям в штатном режиме сказано в сообщении

Работы на месте происшествия велись практически круглосуточно. На поврежденном участке убрали сошедшие вагоны, восстановили работу контактной сети, а также уложили 300 метров нового железнодорожного полотна.

В работах были задействованы около 500 железнодорожников, восстановительные поезда и тяжелая техника.

Сейчас РЖД вводит поезда в график.