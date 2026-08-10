Слюсарь: к 2030 году в Ростовской области закупят 1300 единиц подвижного состава

В Ростовской области запущена программа модернизации общественного транспорта Слюсарь: к 2030 году в Ростовской области закупят 1300 единиц подвижного состава

Москва10 авг Вести.На территории Ростовской области стартовала программа модернизации общественного транспорта. В 2026 году закуплено 90 автобусов. Далее показатель будет расти, сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он отметил, что обновление будет вестись после поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задачи: до 2030 года обновить долю парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, на уровне 85 и более процентов.

В Ростовской области программа модернизации общественного транспорта запущена. … Всего до 2030 года планируется приобрести более 1300 единиц подвижного состава написал Слюсарь

Это позволит обновить парк до 86,4%, заключил глава Ростовской области.