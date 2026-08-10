Москва10 авгВести.На территории Ростовской области стартовала программа модернизации общественного транспорта. В 2026 году закуплено 90 автобусов. Далее показатель будет расти, сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он отметил, что обновление будет вестись после поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задачи: до 2030 года обновить долю парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, на уровне 85 и более процентов.
В Ростовской области программа модернизации общественного транспорта запущена. … Всего до 2030 года планируется приобрести более 1300 единиц подвижного составанаписал Слюсарь
Это позволит обновить парк до 86,4%, заключил глава Ростовской области.