Вирус африканской чумы свиней нашли на территории ТЦ в Ростове-на-Дону

В ростовском ТЦ нашли вирус африканской чумы свиней Вирус африканской чумы свиней нашли на территории ТЦ в Ростове-на-Дону

Москва18 ноя Вести.В помещении торгового центра "Рио" в Ростове-на-Дону установили карантин из-за обнаружения ДНК вируса африканской чумы свиней в продукции. Распоряжение об этом подписал губернатор Юрий Слюсарь, передает ТАСС.

Согласно документу, вирус был выявлен в холодильной камере в продукции свиноводства.

Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на период до их отмены на территории холодильной камеры Nº 10 (этаж 1, помещение 1.38), расположенной по адресу: пр. Михаила Нагибина, д. 17 города Ростова-на-Дону сказано в распоряжении

Кроме того, на территории объекта ограничен оборот продуктов.