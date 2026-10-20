Москва20 октВести.Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец погиб в ДТП, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Минздраве региона Хоминец работал с 2017 года.
С глубокой скорбью сообщаем о гибели Владимира Владимировича Хоминца, заместителя министра здравоохранения Рязанской областисказано в сообщении
По информации регионального УМВД, ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика произошло днем 20 октября на 552-м километре трассы "Золотое кольцо". В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Водитель грузового транспорта с полученными травмами был госпитализирован.