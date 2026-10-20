В Рязанской области в ДТП погиб замминистра здравоохранения региона Замминистра здравоохранения Рязанской области погиб в ДТП

Москва20 окт Вести.Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец погиб в ДТП, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минздраве региона Хоминец работал с 2017 года.

С глубокой скорбью сообщаем о гибели Владимира Владимировича Хоминца, заместителя министра здравоохранения Рязанской области сказано в сообщении

По информации регионального УМВД, ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика произошло днем 20 октября на 552-м километре трассы "Золотое кольцо". В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Водитель грузового транспорта с полученными травмами был госпитализирован.