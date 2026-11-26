В рыбе из Ладожского озера впервые обнаружили микропластик Ученые впервые нашли микропластик в рыбе из Ладожского озера

Москва26 ноя Вести.Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) впервые обнаружили образцы микропластика в рыбе из Ладожского озера, сообщает ТАСС.

Они исследовали образцы восьми видов рыб, собранных специалистами Карельского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии в четырех локациях северной Ладоги. Среди них - окунь, судак, корюшка, лещ и густера.

В ЖКТ 7 из 8 образцов нашли микрочастицы.

Больше всего пластиковых частиц оказалось в ЖКТ у хищных видов рыб, в частности у окуня рассказали в пресс-службе центра

Среди представленных образцов микропластика не было только у леща.

Все частицы похожи на обрывки ниток, около половины из них короче миллиметра. Больше всего частиц было у окуня и судака. Специалисты объяснили это особенностью их питания хищных рыб.