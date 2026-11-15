В Санкт-Петербурге могут установить бюст черногорскому правителю и поэту Негошу Черногорская община хочет увековечить в Санкт-Петербурге память правителя Негоша

Москва15 ноя Вести.Черногорская община выступила с инициативой установить в Санкт-Петербурге памятный бюст Петру Петровичу Негошу - правителю и поэту, который искренне любил Россию и в XIX веке во многом способствовал укреплению дипломатического союза двух стран. Об этом агентству РИА Новости рассказал член общины, аспирант СПбГУ Мирко Калуджерович.

Идея прозвучала на международной конференции в Москве, приуроченной ко дню памяти черногорского правителя и поэта.

Мы считаем важным увековечить память о Негоше в Петербурге, городе, с которым его связывала особая духовная нить. Установка бюста достойному черногорскому правителю и всемирно известному литератору, чья любовь к России была столь искренней, стала бы значимым шагом в укреплении дружеских отношений между русским, сербским и черногорским народами сказал Мирко Калуджерович

Бюст, по его словам, хотят установить на территории Спасо-Преображенского собора - в 1833 году там Негоша рукоположили в епископы. Калуджерович также напомнил слова переводчика произведений поэта Олега Мраморнова: в первой половине XIX века Негош укрепил дипломатический союз России и Черногории, которая тогда представляла весь сербский народ.

Черногорская община планирует обратиться с инициативой к российской стороне. В ближайшее время письмо от имени Сербской православной церкви будет направлено властям Санкт-Петербурга, отметил Калуджерович.