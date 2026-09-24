Москва24 сенВести.В больнице в состоянии средней степени тяжести остается подросток, который выжил после отравления семьи в Калининске Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
В состоянии средней степени тяжести находится в одном из лечебных учреждений города Саратова. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объемеговорится в сообщении
В Калининске 18 сентября в больницу госпитализировали четырех человек: 50-летнюю женщину и трех детей. Женщина и двое детей, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончались. По предварительной информации, они отравились колбасой.