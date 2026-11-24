Москва24 ноя Вести.В Саратовской области медики оказали помощь 15-летнему подростку, у которого застрял кусок мяса в пищеводе. Об этом сообщили в Балаковской городской клинической больнице на странице во "ВКонтакте".

Оказалось, что юноша торопился, не разжевал крупный кусок и проглотил его. В результате он не мог сглотнуть даже слюну – полная непроходимость пищевода. Также у подростка начался острый воспалительный процесс слизистой.

С помощью фиброгастроскопа эндоскописты аккуратно низвели ("протолкнули") застрявший кусок в желудок, освободив дыхание и пищевод отмечается в сообщении

Подростку назначили противовоспалительное лечение.