Москва12 сен Вести.В сериале "Окно №6" привычная жизнь сотрудника столичного Многофункционального центра (МФЦ) рушится. Никиту отправили поднимать рейтинг нового регионального отделения. На месте выясняется, что сотрудники трудиться не привыкли. Герою придется воспитывать в них уважение к клиентам, заявил ИС "Вести" сыгравший эту роль актер Иван Охлобыстин.

Нужно воспитывать специалистов. Нужно, значит, прививать специалистам уважение к потребителям, к посетителям. В кино такая же история: мы должны уважать зрителя, работать ему во благо сказал Охлобыстин

Режиссер кинокартины – Алексей Петрошевич.