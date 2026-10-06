Сотрудница банка в Севастополе осуждена за похищение более 24 млн у вкладчиков

В Севастополе менеджер банка похитила более 24 млн у вкладчиков Сотрудница банка в Севастополе осуждена за похищение более 24 млн у вкладчиков

Москва6 окт Вести.В Севастополе суд вынес приговор сотруднице банка, похитившей с чужих вкладов более 24 млн рублей. Подробности сообщила прокуратура города.

Как установило следствие, 34-летняя местная жительница, являясь менеджером операционного офиса банка в Гагаринском районе Севастополя, убеждала клиентов оформлять банковские вклады на определенный срок. Затем она подделывала распоряжения о переводе денежных средств вкладчиков и перечисляла деньги на подконтрольные себе счета. При этом абонентские номера потерпевших она удаляла из автоматизированной банковской системы, поэтому люди не получали смс-уведомления о проведенных операциях по их счетам.

Таким образом, в период с 2016 по 2022 год женщина похитила у 22 потерпевших и непосредственно у банка свыше 24 млн рублей. О преступной деятельности осужденной стало известно, когда один из клиентов обратился за возвратом вклада говорится в сообщении

Женщину признали виновной по статьям о неправомерном обороте средств платежей, неправомерном доступе к компьютерной информации из корыстной заинтересованности, а также краже с банковского счета, в том числе в крупном и особо крупном размерах.

Виновную приговорили к 5 годам исправительной колонии общего режима. Исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет. Также подсудимой назначен штраф в размере 120 тысяч рублей.

После проведения расследования банк в полном объеме возместил клиентам причиненный ущерб.