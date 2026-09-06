Развожаев сообщил о расширении сети укрытий в Севастополе, в том числе у школ

В Севастополе расширяют сеть бетонных укрытий, в том числе у школ Развожаев сообщил о расширении сети укрытий в Севастополе, в том числе у школ

Москва6 сен Вести.В Севастополе расширяют сеть городских укрытий, новые точки размещают у школ и пешеходных маршрутов, сообщил ИС "Вести" губернатор региона Михаил Развожаев.

Меры по защите мирного населения начали принимать еще в период активных обстрелов. Тогда в городе установили бетонные укрытия в общественных местах, отметил глава региона.

Практика размещения таких укрытий ранее была реализована в Белгороде, а в Севастополе необходимость таких мер стала особенно очевидна после прямых атак, в том числе с применением ракет ATACMS.

Приняли решение, что все наши остановочные павильоны, общественные места, парки и скверы должны быть защищены… Мы это сделали в короткие сроки, их сеть только расширяется… Сегодня во всех районах [обустраивают] проходы к школам и длинные проходы от остановок, где можно было бы поставить дополнительные укрытия, когда дети идут от автобуса до школы и звучит сигнал воздушной тревоги рассказал Развожаев

Системы оповещения и бетонные укрытия для временного нахождения во время атаки БПЛА также устанавливают в Чебоксарах и Кронштадте.