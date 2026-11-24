Москва24 нояВести.Ночью 24 ноября в Севастополе произошла дорожная авария, в результате которой один человек погиб и еще четверо пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.
ДТП случилось в 0.50 в районе дома №20 на улице Чернореченская. Согласно предварительным данным, 19-летняя девушка-водитель автомобиля Chery выехала на встречную полосу, где ее машина въехала на бордюрный камень, а затем врезалась в световую опору.
В результате ДТП неустановленный пассажир автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб. Кроме того, получили травмы и доставлены в медицинское учреждение водитель автомобиля и трое пассажировговорится в канале ведомства в MAX
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.