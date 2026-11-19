В Севастополе временно ограничено электроснабжение В Севастополе временно ограничена подача электричества

Москва19 ноя Вести.Режим временного ограничения электроснабжения введен в Севастополе. Информацию в MAX разместила пресс-служба Севастопольэнерго.

Электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для ее подачи по графикам. Частично обесточены потребители Гагаринского и Ленинского районов, центральная часть города и Северная сторона говорится в сообщении

При этом сохранено электроснабжение социально значимых объектов - больниц, гидроузлов и других важных учреждений.

Конкретной информации о сроках и порядке возвращения к графикам пока нет.