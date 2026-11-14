Москва14 ноя Вести.В Севастополе временно приостановили подачу электричества у ряда потребителей. Об этом "Севастопольэнерго" сообщает в MAX.

По команде диспетчера ЧРДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная говорится в сообщении

Уточняется, что отключение было необходимо для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы предотвратить аварию во всей энергосистеме.

На предприятии пояснили, что до 18.00 электроснабжение частично ограничат у потребителей 1-й и 2-й очереди. В следующие три часа, до 21.00 – у потребителей 3-й и 4-й очереди. Далее ограничения будут вводиться по тому же принципу в соответствии с графиком "три через три".