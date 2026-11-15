В Северной Македонии запросили ввести ЧП из-за нашествия коров Более 1000 коров терроризируют город Крива-Паланка в Северной Македонии

Москва15 ноя Вести.Более тысячи коров бесконтрольно разгуливают по улицам города Крива-Паланка на северо-востоке Северной Македонии, уничтожая посевы и нанося ущерб местным жителям. Власти призывают объявить чрезвычайное положение, сообщает Euronews Bulgaria.

Проблема началась в 2022 году, когда одна из местных семей завела около 400 коров. За четыре года поголовье увеличилось более чем вдвое и превысило тысячу особей.

Мэр города Сашко Митовски обратился к правительству с требованием ввести режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней. По его словам, местные власти не располагают достаточными ресурсами для решения проблемы.

Животные уничтожают сельскохозяйственные угодья, повреждают муниципальное имущество и создают опасность на дорогах. Кроме того, власти предупреждают об угрозах для водоснабжения и здоровья населения.

Ранее сообщалось, что в Башкирии корова "угнала" пластиковый зеленый мусорный контейнер.