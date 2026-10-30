В Северной Осетии завели дело на женщину, завладевшую деньгами бойца СВО В Северной Осетии завели дело на завладевшую деньгами погибшего бойца СВО

Москва30 окт Вести.В Северной Осетии завели уголовное дело в отношении женщины, которая завладела денежными средствами ее одноклассника, погибшего в ходе специально военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

Фигурантка была хорошо знакома с матерью убитого мужчины и попросила у нее в долг 1,1 млн рублей якобы для приобретения жилья в рамках социальной программы.

34-летняя жительница с. Эльхотово обманным путем завладела денежными средствами матери своего одноклассника, погибшего в ходе СВО сказано в сообщении

Полученные средства злоумышленница обналичила и потратила на личные нужды. Потерпевшая обратилась в полицию спустя семь месяцев, когда поняла, что фигурантка долг не вернет.

Подозреваемая была задержана и доставлена в отдел полиции, где признала свою вину. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.