Москва27 нояВести.Процесс назначения посла является длительной процедурой, поэтому отсутствие посла России во Франции – не экстраординарная ситуация, заявил первый зампред комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам, бывший посол России во Франции Алексей Мешков в интервью ТАСС.
Назначение послов - прерогатива главы государства, отметил Мешков.
Процесс назначения посла - это всегда достаточно длительная процедура. Она занимает время, поэтому я не вижу ничего экстраординарного в нынешней ситуацииприводит ТАСС слова Мешкова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не назначает новых послов в Британии и Франции, поскольку отношений с Лондоном и Парижем у России нет.