В СФ уточнили, почему пока не назначен новый посол России во Франции Мешков: отсутствие посла РФ во Франции не является экстраординарной ситуацией

Москва27 ноя Вести.Процесс назначения посла является длительной процедурой, поэтому отсутствие посла России во Франции – не экстраординарная ситуация, заявил первый зампред комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам, бывший посол России во Франции Алексей Мешков в интервью ТАСС.

Назначение послов - прерогатива главы государства, отметил Мешков.

Процесс назначения посла - это всегда достаточно длительная процедура. Она занимает время, поэтому я не вижу ничего экстраординарного в нынешней ситуации приводит ТАСС слова Мешкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не назначает новых послов в Британии и Франции, поскольку отношений с Лондоном и Парижем у России нет.