В Шебекино после детонации боеприпаса ВСУ повреждены 10 многоквартирных домов

В Шебекино после детонации боеприпаса ВСУ повреждены 10 домов и ЛЭП В Шебекино после детонации боеприпаса ВСУ повреждены 10 многоквартирных домов

Москва8 ноя Вести.В Шебекино в результате детонации украинского боеприпаса повреждены 10 многоквартирных домов, соцобъект, ЛЭП, также зафиксированы и другие последствия атаки. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

В Шебекино … повреждены 10 МКД, социальный объект, частный дом, коммерческий объект, линия электропередачи и объект инфраструктуры. Из-за удара дрона повреждены частный дом и легковой автомобиль. В результате детонации очередных беспилотников загорелись грузовой автомобиль и кровля административного здания объекта инфраструктуры, возгорание ликвидировано сотрудниками МЧС, а также повреждены легковой автомобиль, 2 частных дома и газовая труба говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Под другие удары попали Ржевка, Безлюдовка, Купино, Новая Таволжанка, Замостье, Глотово, Казинка, Конопляновка, Пролетарский. Повреждены 5 легковых и 2 грузовых авто, 7 частных домов, объект инфраструктуры, линия электропередачи, оборудование предприятия. Также сгорел легковой автомобиль, произошло возгорание грузового автомобиля.