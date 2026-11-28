В Шереметьево задержан пассажир, разбивший стекло балюстрады траволатора Мужчина в аэропорту Шереметьево разбил стекло балюстрады траволатора

Москва28 ноя Вести.В аэропорту Шереметьево задержан мужчина, разбивший стекло балюстрады одного из траволаторов в стерильной зоне вылета терминала B. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В стерильной зоне вылета терминала B пассажир умышленно и агрессивно разбил стекло балюстрады одного из траволаторов. Никто из окружающих не пострадал. Сотрудники аэропорта оперативно убрали осколки, однако оборудование пришлось временно вывести из эксплуатации говорится в Telegram-канале аэропорта

Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть полиции для оформления протокола.

В результате он не только пропустил свой рейс, но и теперь должен будет отвечать за свои действия и возместить причиненный аэропорту ущерб отмечается в сообщении

В администрации аэропорта пояснили, что действия пассажира создали потенциальную угрозу для окружающих и лишили других пассажиров возможности пользоваться частью инфраструктуры аэропорта.