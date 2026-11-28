Москва28 нояВести.В аэропорту Шереметьево задержан мужчина, разбивший стекло балюстрады одного из траволаторов в стерильной зоне вылета терминала B. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
В стерильной зоне вылета терминала B пассажир умышленно и агрессивно разбил стекло балюстрады одного из траволаторов. Никто из окружающих не пострадал. Сотрудники аэропорта оперативно убрали осколки, однако оборудование пришлось временно вывести из эксплуатацииговорится в Telegram-канале аэропорта
Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть полиции для оформления протокола.
В результате он не только пропустил свой рейс, но и теперь должен будет отвечать за свои действия и возместить причиненный аэропорту ущерботмечается в сообщении
В администрации аэропорта пояснили, что действия пассажира создали потенциальную угрозу для окружающих и лишили других пассажиров возможности пользоваться частью инфраструктуры аэропорта.