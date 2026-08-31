Москва31 авгВести.После атаки беспилотников 31 августа в ряде школ Екатеринбурга отменили уличные линейки 1 сентября. Об этом стало известно E1.ru.
Родители учеников рассказали, что в школах отменили линейки на улице.
Будет только классный час. Классный руководитель сказала, что, возможно, проведут линейку в актовом зале только для 1-х, 9-х и 11-х классоврассказала мама одного из школьников
Официального подтверждения информации об отмене школьных линеек на улице пока не поступало.
Ранее сообщалось, что украинские БПЛА повредили три многоэтажки в Свердловской области.