В школах Екатеринбурга отменили уличные линейки из-за атаки ВСУ 31 августа В Екатеринбурге праздничные линейки 1 сентября пройдут внутри школ

Москва31 авг Вести.После атаки беспилотников 31 августа в ряде школ Екатеринбурга отменили уличные линейки 1 сентября. Об этом стало известно E1.ru.

Родители учеников рассказали, что в школах отменили линейки на улице.

Будет только классный час. Классный руководитель сказала, что, возможно, проведут линейку в актовом зале только для 1-х, 9-х и 11-х классов рассказала мама одного из школьников

Официального подтверждения информации об отмене школьных линеек на улице пока не поступало.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА повредили три многоэтажки в Свердловской области.