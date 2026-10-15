Роскачество обнаружило высокоопасные вещества в школьных брюках для мальчиков

В школьных брюках двух брендов Роскачество обнаружило высокоопасные вещества Роскачество обнаружило высокоопасные вещества в школьных брюках для мальчиков

Москва15 окт Вести.В школьных брюках для мальчиков брендов Crazy Beaver и Roberto Balzini нашли высокоопасные вещества, которые способны вызывать раздражение, аллергию, головную боль и общетоксические эффекты. Об этом свидетельствуют результаты исследования Роскачества, передает ТАСС.

Речь идет о превышении фенолов. Они относятся к токсичным веществам.

Помимо этого, у 15 брендов была обнаружена недостоверная или неполная информация о составе товаров. Упомянуты такие бренды, как Modern Kids, "Елена и К", "Полишинель", CoolievaKids, Modernfeci, Elite Choose, Roberto Balzini, Crazy Beaver, Neschool, Optri, Truvor, "Силуэт", Meta Kids, Diphee, "Царина".

У еще 14 образцов были найдены нарушения воздухопроницаемости, которые могут нарушить детский теплообмен и спровоцировать простуду. Худшие показатели у брендов: Diphee, Neschool, Kapika, Modern Kids (по пропуску материалом воздуха) и Modern Kids, Modernfeci, Roberto Balzini, Elite Choose, Meta Kids (по гигроскопичности).

Также у 13 изделий при экспертизе нашли недостаток или отсутствие сертификации и маркировки.