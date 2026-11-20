В Швеции снимут знаки с изображением, похожим на советский танк Т-80

В Швеции демонтируют дорожные знаки, напоминающие советский танк Т-80 В Швеции снимут знаки с изображением, похожим на советский танк Т-80

Москва20 ноя Вести.В Швеции демонтируют дорожные знаки с изображением военной машины, которая, как оказалось, напоминает советский танк Т-80, передает РБК.

Дорожные знаки планируют снять с семи мостов на севере страны и заменят новыми.

По данным газеты Svenska Dagbladet (SvD), таблички установили на 70-километровом участке трассы 356 между Боденом и Моръярвом в Норрботтене по запросу вооруженных сил говорится в сообщении

Отмечается, что пилотный проект направлен на адаптацию Швеции к новым условиям после вступления в Организацию Североатлантического договора (НАТО), а обозначения указывают максимально допустимую нагрузку на мост при проезде военной техники.

В службе материально-технического обеспечения Вооруженных сил Швеции рассказали, что на знаке должны были быть изображены гусеничная механизированная и колесная техника. Однако, как было замечено, один из символов очень напоминает советский боевой танк Т-80.