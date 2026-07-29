Москва29 июлВести.Юниорская футбольная команда Эфиопии из 20 игроков в возрасте от 14 до 17 лет не вернулась домой после участия в шведском турнире "Кубок Готии". Об этом сообщает Sweden Herald.
Как отмечает издание, спортсмены покинули место проживания, предоставленное местной школой, в последний день соревнований, никого не предупредив.
Организаторы обратились в полицию, которая зарегистрировала заявление о пропаже людей. При этом отмечается, что правоохранители не видят в инциденте криминального следа, исключая версии о торговле людьми или иных правонарушениях.
Ранее также сообщалось о пропаже семи футболистов сборной Эритреи.