Команда из 20 эфиопских футболистов не вернулась домой с турнира в Швеции

В Швеции сообщили о пропаже эфиопских футболистов-юниоров Команда из 20 эфиопских футболистов не вернулась домой с турнира в Швеции

Москва29 июл Вести.Юниорская футбольная команда Эфиопии из 20 игроков в возрасте от 14 до 17 лет не вернулась домой после участия в шведском турнире "Кубок Готии". Об этом сообщает Sweden Herald.

Как отмечает издание, спортсмены покинули место проживания, предоставленное местной школой, в последний день соревнований, никого не предупредив.

Организаторы обратились в полицию, которая зарегистрировала заявление о пропаже людей. При этом отмечается, что правоохранители не видят в инциденте криминального следа, исключая версии о торговле людьми или иных правонарушениях.

Ранее также сообщалось о пропаже семи футболистов сборной Эритреи.