© Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратов, Соцсети

Шесть человек остаются в больнице после атаки ВСУ на Симферополь

В Симферополе в больнице остаются шестеро пострадавших при ударе ВСУ Шесть человек остаются в больнице после атаки ВСУ на Симферополь

Москва6 июн Вести.Шестеро пострадавших при ударе ВСУ по Симферополю продолжают проходить лечение в стационаре, одна женщина выписана и приходит лечение дома. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По ее данным, все пострадавшие – работники резервных вагонов депо станции Симферополь.

В больнице остаются шесть человек... Один из них сейчас в тяжелом состоянии... Люди обеспечены необходимой медицинской помощью. Находятся под наблюдением врачей. Их навещают родственники и близкие написала Лантратова

Лантратова отметила, что пострадавших по ее просьбе посетил региональный омбудсмен Александр Штехбарт.

Власти региона заявили, что пострадавшим выплатят компенсации: от 200 до 600 тысяч рублей – в зависимости от тяжести полученных травм, по 1,5 миллиона рублей получат семьи погибших.

ВСУ ударили по Симферополю ночью 4 июня. В результате атаки три человека погибли и семеро были ранены.