Арестованный за убийство многодетного отца в Волгограде попадался на хулиганстве

В СК дали характеристику задержанному за убийство многодетного отца в Волгограде Арестованный за убийство многодетного отца в Волгограде попадался на хулиганстве

Москва3 окт Вести.Житель Волгограда 32-летний Владимир К. до происшествия со стрельбой в магазине уже совершал хулиганские выходки. Как сообщил ИС "Вести" руководитель следственного отдела по Красноармейскому району города регионального СУ СК РФ Павел Гончаров, фигурант характеризовался посредственно.

Обвиняемый – местный житель. Он ранее не судим, нигде не работал. Проживал совместно со своими родственниками. Со стороны окружающих в быту характеризовался посредственно пояснил он.

Как выяснили журналисты, задержанный преследовал девушек и угрожал им расправой, а также привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.

28 сентября мужчина был задержан после инцидента в магазине, где он почти вплотную расстрелял посетителя – многодетного отца Петра Маликова. Тот просил дебошира вести себя прилично и не оскорблять окружающих. В ответ на замечание Владимир К. открыл стрельбу. Пострадавший Маликов от полученных ранений скончался на месте. Фигурант признал свою вину в убийстве.

У меня был конфликт с другим человеком изначально, он просто влез в наш конфликт заявил задержанный

По решению суда мужчина был арестован на 2 месяца.