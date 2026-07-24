Бастрыкин: наказание за терроризм не грозит в случае отказа от преступления

В СК напомнили, при каких условиях не будет наказания за терроризм Бастрыкин: наказание за терроризм не грозит в случае отказа от преступления

Москва24 июл Вести.Наказания за терроризм не последует, если втянутый в этот процесс человек добровольно откажется от совершения преступления. Об этом напомнил председатель Следственного комитета РФ (СК РФ) Александр Бастрыкин.

Согласно статье 31 Уголовного кодекса Российской Федерации, человек освобождается от ответственности при добровольном отказе от преступления сказал он в интервью ТАСС

Глава ведомства добавил, что этот механизм также закреплен в ряде статей особенной части УК РФ. Речь идет в том числе о статье о госизмене: там говорится, что лицо освобождается от уголовного наказания, если в его действиях нет других составов преступлений.