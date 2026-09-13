BI: в случае войны с Россией Запад лишится превосходства в воздухе

В случае войны Запад лишится превосходства в воздухе BI: в случае войны с Россией Запад лишится превосходства в воздухе

Москва13 сен Вести.В случае непосредственной войны с Россией страны Запада могут остаться без превосходства в воздухе. Ою этой проблеме сообщило издание Business Insider.

Западные военные лидеры все чаще предупреждают, что в будущей войне против противника сопоставимой силы — например, России — они могут лишиться этих преимуществ. Причиной этому станет факт успешного применения российских дронов в ходе украинского конфликта. указано в статье

Дело в том, что Запад привык к тотальному превосходству воздухе во всех конфликтах, которые он вел после 11 сентября 2001 года. Кроме всего прочего, это позволяло, например, доставлять раненых вертолетами в тыл.