В СМИ Румынии заявили о "договорных" вопросах на брифинге фон дер Ляйен Румынская Ziarul Financiar заявила о "подстроенных вопросах" для фон дер Ляйен

Москва10 ноя Вести.Главный редактор румынской газеты Ziarul Financiar ("Финансовая газета") Сорин Пыслару заподозрил, что организаторы совместной пресс-конференции главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и президента Румынии Никушора Дана предварительно согласовали вопросы журналистов. Об этом он заявил в комментарии на сайте издания.

Речь идет о встрече, которая прошла 9 ноября в Котроченском дворце в Бухаресте. По словам Пыслару, представителю газеты не предоставили микрофон и разрешили задать лишь два вопроса – по одному каждому участнику. Организаторы объяснили, что такова договоренность между пресс-службой президента Румынии и представителями ЕК. Журналист все же спросил без микрофона, когда будет построена высокоскоростная железная дорога между Брюсселем и Бухарестом.

К сожалению, хотя вопрос был услышан председателем Европейской комиссии, а также написан на бумаге, чтобы его можно было увидеть, председатель комиссии просто улыбнулась и проигнорировала этот вопрос, в то время как президент Никушор Дэн подчеркнул, что было согласовано только два вопроса говорится в публикации

В связи с этим главный редактор издания предположил, что вопросы были заранее согласованы с участниками встречи в Бухаресте. На это указывает и то, что фон дер Ляйен читала ответы с подготовленных листов.