В Смоленске 8-классник распылил в школе перцовый баллончик, проводится проверка

В Смоленске 8-классник распылил в школе перцовый баллончик В Смоленске 8-классник распылил в школе перцовый баллончик, проводится проверка

Москва8 сен Вести.В Смоленске 8-классник распылил в школе перцовый баллончик, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел 8 сентября на перемене в МБОУ "Средняя школа № 16".

Руководством образовательной организации незамедлительно приняты меры к освобождению и проветриванию помещений. По предварительным данным, в результате инцидента никто из детей и работников не пострадал говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Организована проверка исполнения законодательства о несовершеннолетних и об образовании. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка полноте мер, принимаемых администрацией школы к организации контрольно-пропускного режима, а также эффективности проводимой профилактической работы с несовершеннолетними.