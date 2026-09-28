Гид из Сочи предстанет перед судом после гибели девушки в пещере "Пасть Дракона"

В Сочи будут судить женщину-гида после гибели ее помощницы в "Пасти Дракона" Гид из Сочи предстанет перед судом после гибели девушки в пещере "Пасть Дракона"

Москва28 сен Вести.В Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летней местной жительницы, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности и оказании небезопасной услуги, сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю в мессенджере MAX.

Обвиняемая работала гидом и водила туристические группы по местным достопримечательностям, не имея лицензии и сертифицированного оборудования для осуществления спелеологического туризма.

По версии следствия, вечером 4 апреля женщина повела туристов пешком в пещеру "Пасть Дракона", расположенную в Адлерском районе Сочи. В помощницы она пригласила свою 24-летнюю знакомую. Во время экскурсии гид не обеспечила безопасность спуска к водопаду, в результате чего помощница упала в водопад и разбилась насмерть.

Она (фигурантка – прим. ред.) обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ) и причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ) отмечается в публикации

Обвиняемая свою вину признала.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.